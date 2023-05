Le FC Sochaux signe un partenariat avec un club congolais

Le Lionceau n’est pas mort ce soir.

Le FC Sochaux a conclu un accord de trois ans avec le club de la JS Tshangu, de la périphérie de Kinshasa en République démocratique du Congo. L’accord débute dès le 1 er juillet prochain. Ce vendredi, le FCSM l’a annoncé via un communiqué : « Cette collaboration va permettre aux joueurs majeurs du club congolais de se voir offrir une passerelle plus facile vers la France, via les équipes sochaliennes, et permettra au FCSM d’être actif en République démocratique du Congo (ou Congo-Kinshasa), le troisième pays le plus peuplé d’Afrique ainsi que le pays francophone le plus peuplé du continent. » …

TJ pour SOFOOT.com