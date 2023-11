Le FC Nantes accueillera 12 000 spectateurs pour son prochain match européen

Il n’y a pas de petite coupe d’Europe, seulement de la coupe d’Europe.

Qualifiés pour la Youth League édition 2023-2024 au titre de leur sacre lors du dernier championnat de France U19, les espoirs du FC Nantes s’apprêtent à défier les Finlandais du HJK ce jeudi. Une rencontre qui se disputera dans un cadre plutôt sympa, puisque les bébés canaris recevront Helsinki sur la pelouse de la Beaujoire, et le théâtre de leurs rêves sera garni d’au moins 12 000 personnes. OK, les places sont gratuites, mais cela permet d’ores et déjà au FCN d’entrer dans le top 10 des plus grosses affluences de l’histoire de la compétition, le record absolu revenant à la rencontre Krasnodar-Real Madrid qui, lors de la saison 2017-2018, avait rassemblé quelque 32 510 supporters.…

JD pour SOFOOT.com