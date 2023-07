Le FC Copenhague interdit les pancartes pour demander les maillots de joueur

Économie de carton.

Au stade, on voit toujours ce dingue du numéro 9 ou 10 crier et s’élever dans la foule pour demander le maillot de son idole. Il y a aussi le gosse qui porte la pancarte que son père lui a conçue avant le match sur laquelle on peut lire « Mikautadze, ton maillot s’il te plaît ». Il y a également celui qui veut arrondir ses fins de mois en vendant son cadeau à prix d’or. Et puis il y a le FC Copenhague, dernier champion de Superliga au Danemark. Une institution qui, ce jeudi, a décidé d’interdire ces pancartes qui sollicitent les joueurs pour donner leurs vêtements bien humides à l’issue des rencontres.…

AC pour SOFOOT.com