Le district de Saône et Loire annonce un week-end sans foot pour lutter contre les violences

Une bêtise ? On punit tout le monde.

Alors qu’un arbitre a été agressé lors d’un rencontre de Départemental 2 le week-end dernier en Saône-et-Loire, sans que l’on sache dans quelle rencontre précisément, le District de football du département a annoncé un week-end sans football, ces 18 et 19 novembre. La majorité des matchs des catégories jeunes et seniors n’auront pas lieu, à l’exception des catégories U7, U9 et U11. « Pour quelle raison ? Les faits disciplinaires sont en constante recrudescence et une nouvelle fois, un arbitre officiel a été agressé lors d’une rencontre de Départemental 2. Il est temps d’inverser la tendance et de revenir à un football plus responsable » , justifie l’instance, qui appelle les clubs à des sessions d’échanges avec leurs licenciés, sur le sujet : « Vous l’aurez compris, il s’agit là d’une décision destinée à éveiller les consciences et qui doit vous amener et nous amener à responsabiliser tous les pratiquants. Nous sommes conscients que ces derniers se comportent convenablement dans leur écrasante majorité en Saône-et-Loire. » …

AH pour SOFOOT.com