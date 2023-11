Le directeur sportif du PSG confirme des discussions avec Amandine Henry

Retour en 2017.

Le Paris Saint-Germain parviendra-t-il à faire signer Amandine Henry ? Alors que le championnat américain vient de s’achever et s’apprête à observer une longue trêve, comme chaque saison, le club de la capitale se verrait bien accueillir Amandine Henry pour quelques mois, comme en 2017. « On est en train de parler avec elle. Je ne dis pas que c’est compliqué, mais elle est sous contrat avec un club américain , a reconnu Angelo Castellazi, directeur sportif de la section féminine parisienne, au micro de Canal +. On connaît la pause du championnat américain. On cherche à trouver une solution qui soit bien pour tout le monde, pour nous, pour elle, pour l’équipe de France. »…

TB pour SOFOOT.com