Le directeur sportif de Bari agressé par ses propres tifosi devant une station-service

C’est mal Bari.

L’avenir des Galletti en Serie B ne tient plus qu’à un fil et quelques coups de poing, et le directeur sportif du club, Ciro Polito, en a justement fait les frais. Ce dimanche, Bari affrontait l’AS Cittadella pour le compte de l’avant-dernière journée de D2 Italienne. Une rencontre qui s’est conclue sur le score de un partout et qui n’arrange vraiment pas les rouge et blanc, quasiment condamnés à la relégation. Suite à ce nouvel échec, certains tifosi ont souhaité exprimer leur colère par la violence. Alors qu’il repartait de Cittadella et faisait une pause sur une aire de repos, Ciro Polito a été agressé par quatre supporters. Le média local Bari Today précise que le dirigeant a été victime de coups de pied et de poing.…

