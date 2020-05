Le député de Paris Claude Goasguen est mort

Le député LR de Paris Claude Goasguen est mort infecté par le coronavirus. © LUCAS BARIOULET / AFP

Ancien maire du 16e arrondissement de Paris, le député parisien Claude Goasguen est décédé à l'âge de 75 ans. « C'est mon dernier mandat. C'est sûr. Je tiens à avoir une vie après celui-ci », confiait-il en 2017, le soir de son élection à l'Assemblée nationale. La mort l'a emporté avant. Le décès soudain de cette figure de la vie politique parisienne, réputée pour sa grande gueule et son tempérament éruptif, laisse orphelin le plus chic des arrondissements parisiens. Libéral et partisan d'une droite décomplexée, le vieux lion, qui avait soutenu - à la surprise générale - Rachida Dati lors de la campagne municipale pour la mairie de Paris, ne rugira plus.

Rien ne prédisposait Claude Goasguen à faire de la politique : ce natif de Toulon, dont la famille est d'origine bretonne, rêvait d'une carrière d'officier de marine. C'est son père fonctionnaire qui l'envoie à Paris en internat dans le prestigieux lycée Henri-IV pour passer un bac de philo. Il ne gardera pas un bon souvenir de ses premières années dans la capitale. « J'avais l'impression de vivre au pôle Nord. Je me suis senti très seul », avait-il confié au Point en 2012. Ce qui ne l'a pas empêché d'y rester pour faire ses études de droit et bien plus tard de s'y faire élire comme conseiller de Paris avant de devenir député et maire du 16e arrondissement.

Président de la Corpo

Contrairement à ses amis politiques Alain Madelin,

... Lire la suite sur LePoint.fr