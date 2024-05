Le départ de Will Still « fait beaucoup de peine » à Teddy Teuma

Still Loving You.

Will Still et le Stade de Reims se sont séparés un peu plus tôt que prévu, ce jeudi, à trois journées de la fin de la Ligue 1. La fin d’une aventure démarrée en octobre 2022 comme intérimaire, qui a vu les Rémois enchaîner 17 matchs sans défaite en championnat, et longtemps rêver d’Europe cette saison. Teddy Teuma a accueilli la nouvelle avec une certaine amertume alors que les envies d’ailleurs du jeune coach avaient quelque peu plombé l’ambiance ces derniers mois. « Ce n’est jamais une bonne nouvelle d’apprendre qu’un coach s’en va, surtout dans ces conditions. En tant que joueur, on se sent responsable, d’autant plus au vu de la relation qu’on avait avec lui. C’est un super coach, humainement incroyable. Ca fait beaucoup de peine » , confie-t-il à la RTBF.…

QB pour SOFOOT.com