information fournie par So Foot • 01/08/2023 à 16:38

Le départ de Sadio Mané est la « meilleure solution » selon Thomas Tuchel

Divorce par consentement mutuel ?

Le transfert de Sadio Mané à Al-Nassr ne devrait plus être qu’une question de jours. Car même si son départ du Bayern Munich n’a pas encore été officialisé, c’est tout comme, et Thomas Tuchel, son coach bavarois, n’a rien tenu à cacher dans des propos rapportés par l’AFP : « Il est évident que c’est quelqu’un que nous n’avons pas su exploiter à son plein potentiel, ce qui est normalement censé être mon travail et ma responsabilité. »…

EL pour SOFOOT.com