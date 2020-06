Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le déficit de la Sécurité sociale se creuse encore à plus de 52 milliards d'euros pour 2020, selon Darmanin Reuters • 02/06/2020 à 20:37









LE DÉFICIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE SE CREUSE ENCORE À PLUS DE 52 MILLIARDS D'EUROS POUR 2020, SELON DARMANIN PARIS (Reuters) - La prévision de déficit de la Sécurité sociale, malmenée par la crise liée à l'épidémie de coronavirus s'est encore dégradée pour se creuser à 52,2 milliards d'euros, a déclaré mardi le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin. "Les jours passent et le trou se creuse (...) A l'heure où je vous parle, nous sommes à 52,2 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'on a une dégradation par rapport à la prévision du gouvernement faite il y à peu près un mois de plus de 10 milliards d'euros", a-t-il dit lors d'une audition à l'Assemblée nationale. Le ministre évoquait alors un déficit sans précédent dans l'histoire de la Sécurité sociale, très au-delà du précédent record (28 milliards d'euros) établi en 2010 dans le sillage de la crise financière de 2008. "Evidemment ce sont des chiffres très préoccupants", a-t-il poursuivi, ajoutant cependant que les choses étaient peut-être "en train de se stabiliser" avec la reprise de l'activité économique permise par le déconfinement progressif de la France. (Henri-Pierre André, avec Myriam Rivet)

