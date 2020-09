Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le déficit de la Sécurité sociale estimé à 44 milliards d'euros pour 2020 Reuters • 28/09/2020 à 23:33









LE DÉFICIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ESTIMÉ À 44 MILLIARDS D'EUROS PARIS (Reuters) - Le déficit de la Sécurité sociale devrait s'élever cette année à un montant record de 44,7 milliards d'euros en raison de la crise liée à la pandémie de coronavirus, rapporte lundi l'AFP, citant une synthèse de la Commission des comptes de la Sécu. Le déficit devrait cependant refluer à 25,5 milliards en 2021, ajoute-t-elle. En juin dernier, la prévision de déficit pour 2020 était de 52,2 milliards d'euros. La Sécurité sociale a pour l'instant enregistré son plus gros déficit annuel en 2010, dans la sillage de la crise financière de 2008, avec 28 milliards d'euros. (Rédaction de Paris)

