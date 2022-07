Le déficit de la Sécurité sociale est revu à la baisse, en raison de "la bonne tenue de d'emploi"

Son déficit sera estimé à moins de 17 milliards d'euros en 2022. C'est 3,6 milliards d'euros de moins que prévu et ce malgré les nouvelles dépenses prévues pour le Covid-19 et le pouvoir d'achat.

Le déficit de la Sécurité sociale est estimé à 16,8 milliards d'euros cette année ( AFP / LOIC VENANCE )

16,8 milliards d'euros . C'est le montant attendu du déficit de la Sécurité sociale, en 2022, selon un rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale. Initialement, le montant du déficit, inscrit dans le budget voté en décembre dernier, tablait sur 20,4 milliards d'euros.

Mais comment justifier cette revue à la baisse ? Elle est due à une bonne reprise de l'emploi, l'année dernière, et qui a continué au premier semestre 2022. Elle se justifie aussi en raison de la flambée des prix qui entraîne une hausse des salaires.

Sauf soubresauts dans les domaines sanitaire et géopolitique, c'est la moitié du record enregistré en 2020 (-38,7 milliards d'euros) qui pourrait avoir été effacé en deux ans . Cependant, la Sécurité sociale reste encore très déficitaire, plombée par sa branche "maladie", enregistrant un déficit de 19,7 milliards d'euros.

La pandémie de Covid-19 et ses dommages collatéraux(tests, vaccins et arrêts de travail) a fait passé le déficit de 4,9 à 10,6 milliards d'euros. La France a connu une cinquième vague en janvier dernier, puis une sixième en mars-avril et une septième depuis le mois de juin.

La bonne santé de la branche retraite

Les autres branches, en revanche, se portent mieux. C'est le cas de la branche retraite , qui va encore se rapprocher de l'équilibre (-1,2 milliard d'euros), en dépit de la hausse des pensions promises par le gouvernement.

C'est là une prouesse liée à la "baisse attendue du nombre de chômeurs", qui permettra au Fonds de solidarité vieillesse (FSV, qui finance notamment le minimum vieillesse) d'afficher son premier excédent, depuis la crise financière de 2008.

De quoi donner de la matière aux syndicats, fermement opposés au report de l'âge légal (de 62 à 64, voire 65 ans) souhaité par le président Emmanuel Macron.

Les partenaires sociaux lorgneront aussi les bénéfices de la branche accidents du travail (1,8 milliard d'euros), alors que syndicats et patronat viennent justement d'ouvrir une négociation pour "utiliser au mieux" cette somme, d'ordinaire utilisée pour renflouer l'Assurance maladie.

La branche famille est, elle aussi excédentaire à 3,1 milliards d'euros. Ce qui offre des marges de manoeuvre aussi bien à l'exécutif qu'aux oppositions dans le vif débat sur le projet de loi "pouvoir d'achat", qui se tiendra la semaine prochaine, à l'Assemblée nationale.