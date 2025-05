Le défenseur français Oumar Solet accusé d'agression sexuelle

information fournie par AFP • 15.05.2025 • 18:56 •

Plus de 1.100 cas importés de dengue et plus de 900 de chikungunya ont été recensés depuis début 2025 en France métropolitaine, ont indiqué jeudi les autorités sanitaires, qui redoutent une circulation autochtone avec les beaux jours et la présence grandissante ... Lire la suite