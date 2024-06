Le Danemark laisse l'Angleterre avec ses doutes

D'abord bien dans son match, l'Angleterre a été rattrapée par un bon Danemark et s'est fait sévèrement secouer, jeudi, à Francfort, d'où elle aura seulement sauvé l'essentiel (1-1).

Danemark 1-1 Angleterre

Buts : Hjulmand (34 e ) pour le Danemark // Kane (18 e ) pour l’Angleterre.

Une meute de questions aura tourné autour de la bulle entourant l’équipe d’Angleterre durant un peu moins de 96 heures : pourquoi Harry Kane n’a-t-il touché que deux ballons au cours de la première période face à la Serbie ? Comment juger la performance de Phil Foden ? Et celle de Trent Alexander-Arnold, aligné au milieu aux côtés de Declan Rice ? Fallait-il se satisfaire de ce qu’ont proposé les Three Lions dimanche soir dernier, à Gelsenkirchen ? Gareth Southgate, lui, l’était globalement et n’attendait qu’une chose du deuxième match face au Danemark, remake de la demi-finale du dernier Euro : revoir le même spectacle, en un tout petit peu mieux, soit le numéro d’une équipe minimisant les événements du match, contrôlant à l’extrême et ne concédant quasiment rien. Le dompteur de lions a été mis en échec.…

Par Maxime Brigand, à Francfort pour SOFOOT.com