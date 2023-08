Le CUP tamponne une dernière fois Neymar

Jean Neymar.

« Neymar : finally rid of the rude », « Enfin débarrassés de l’impoli ». C’est en ces termes et avec cette ultime banderole visée que le Collectif Ultras Paris a choisi de dire adieu à son ex-meneur de jeu, durant le choc face à Lens, ce samedi. Pour rappel, le joueur de 31 ans est récemment parti voir si l’herbe est plus verte en Arabie saoudite.…

AL pour SOFOOT.com