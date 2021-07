Le Covid-19 "regagne du terrain", prévient Gabriel Attal en appelant de nouveau les Français à se faire vacciner

Le porte-parole du gouvernement a estimé que l'arrivée d'une quatrième vague dès fin juillet était "une possibilité".

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, le 23 juin 2021. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Après le ministre de la Santé Olivier Véran dimanche, c'est au tour du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal de mettre en garde les Français. "Depuis plusieurs semaines, la situation s'est très nettement améliorée dans notre pays, grâce aux efforts des Français, au déploiement de la vaccination. Mais ce que l'on constate, c'est que depuis un peu moins d'une semaine, la tendance semble s'être inversée et que l'épidémie regagne du terrain ", a-t-il souligné lundi 5 juillet sur France Inter .

Confirmant les propos d'Olivier Véran, Gabriel Attal a indiqué que l'arrivée d'une quatrième vague dès fin juillet était "une possibilité" . Au Royaume-Uni, "on a observé une explosion (des cas, NDLR) qui s'est faite très rapidement après des premiers signes avant-coureurs et on peut considérer que ces signes on les voit aujourd'hui dans notre pays", a expliqué le porte-parole du gouvernement.

Mais selon Gabriel Attal, cette remontée des cas "n'est pas une fatalité" . La France "a une carte maîtresse pour empêcher qu'une nouvelle vague déferle sur notre hôpital, c'est la vaccination", a insisté le porte-parole du gouvernement en appelant de nouveau les Français à aller se faire vacciner. " Toute vaccination supplémentaire c'est une petite victoire contre le variant Delta ", qui "gagne du terrain très rapidement", "double presque chaque semaine" et représente aujourd'hui "près de 30% des contaminations".

Dimanche, Gabriel Attal avait également appelé les Français à se faire vacciner, mettant en outre en garde contre la "fracture vaccinale" qui pourrait provoquer "du ressentiment entre les Français" vaccinés et les autres. "C'est très important que les Français se fassent massivement vaccinés" car " il faut éviter une fracture vaccinale dans notre pays ", s'est-il inquiété au micro de Radio J . "Il faut éviter une situation où l'épidémie reprendrait notamment du fait de personnes qui ne se sont pas fait vacciner et imposerait de prendre des mesures de restriction qui s'imposeraient à des personnes qui, elles, ont fait l'effort de se vacciner", a-t-il précisé. "On voit les prémices de ce ressentiment, il faut à tout prix rester unis", a-t-il ajouté.