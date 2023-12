information fournie par So Foot • 02/12/2023 à 20:40

Le coup de gueule de l’ESA Linas-Monthlery

Les enfants punis à cause des parents.

Pensionnaire de National 3, l’ESA Linas-Monthlery, modeste écurie d’Essonne, tape du poing sur la table. Le club a annoncé l’annulation de tous les entraînements de l’école de foot, prévu lundi et mardi prochains. « Ces annulations ont pour but de sensibiliser les parents et enfants face à ces comportements inadmissibles » , justifie le club. La raison de tout cela ? L’agression physique d’un coach lors de l’entraînement des U9 de vendredi soir. Oui, oui : des U9.…

AH pour SOFOOT.com