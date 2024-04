information fournie par So Foot • 30/04/2024 à 13:37

Le coup de colère déplacé de l'entraîneur de l'AEK Athènes après la défaite contre le PAOK

Le folklore des classiques en Grèce.

Ce dimanche, le PAOK a inscrit un but sur le fil pour l’emporter face à l’AEK Athènes (3-2) dans un match crucial de la phase finale du championnat. Un résultat qui a frustré les joueurs du club de la capitale, et en particulier leur entraîneur, Matías Almeyda. Après le coup de sifflet final, l’Argentin, extrêmement nerveux, avait deux joueurs autour de lui pour tenter de le contrôler. L’ancien sulfureux milieu de terrain est tout de même parvenu à se libérer de leur étreinte et s’en est allé prendre par le cou le premier venu, le directeur adjoint de la lutte contre la violence sportive du PAOK. La police a alors dû intervenir pour interrompre ce bazar général.…

FL pour SOFOOT.com