information fournie par So Foot • 16/05/2024 à 01:04

Le Corvinul Hunedoara, équipe de deuxième division, s’offre sa première Coupe de Roumanie

Joue-la comme le Wisła !

Les spécialistes roumains se demandaient si le conte de fées allait se terminer de manière abrupte dans le dernier acte. Il n’en a rien été. Fidèle à son style de jeu flamboyant, le Corvinul Hunedoara a terrassé l’Oțelul Galați, au bout de la nuit, en finale de la Coupe de Roumanie (2-2, 3-2 aux tirs au but). Coaché par le recordman de capes avec la Roumanie, le teigneux Dorinel Munteanu, l’Oțelul a mené par deux fois au score, avant de rater un but tout fait par Răzvan Tănasă (à 1-2 en sa faveur), de même que sa séance de tirs au but (trois loupés).…

Photo à la une : Gazeta Sporturilor.

AL pour SOFOOT.com