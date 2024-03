Le contexte économique "adverse" plombe le bénéfice 2023 de Crédit Mutuel Arkéa

( AFP / LOIC VENANCE )

Le Crédit Mutuel Arkéa, rassemblant 2 des 18 caisses du groupe Crédit Mutuel et plusieurs filiales, a publié jeudi un résultat net en baisse de 37% pour 2023, à 417 millions d'euros, pénalisé par un "contexte économique et financier particulièrement adverse".

La directrice générale du groupe Hélène Bernicot a mis en avant auprès de l'AFP des conditions de financement moins favorables de la Banque centrale européenne (BCE) l'an dernier et une marge "rétrécie" en banque de détail.

L'ensemble des banques françaises ont vu leur marge de crédit s'éroder l'an dernier, du fait de la hausse des taux d'intérêt, et ont dû mettre la main au portefeuille pour mieux rémunérer l'épargne, Livret A en tête.

Mme Bernicot pointe également une "base de comparaison élevée" après de très bons résultats 2022, tirés par l'activité de capital-investissement.

Les revenus des deux banques de détail du Sud-Ouest et de Bretagne, associées à plusieurs métiers comme la gestion d'actifs, l'assurance, la banque en ligne (Fortuneo) ou des services à d'autres banques (Axa banque, CCF, Louvre banque privée...), ont atteint l'an dernier 2,14 milliards d'euros, 11% de moins qu'en 2022 à base comptable.

Le groupe mutualiste, dont le siège est à Le Relecq-Kerhuon près de Brest et qui a adopté en mai le statut d'entreprise à mission, a évalué son empreinte environnementale et sociale à 9,4 milliards d'euros, stable sur un an.

Grâce à 25 indicateurs environnementaux ou socio-économiques, la banque mesure l'impact positif et négatif de ses actions sur ses sociétaires, clients, fournisseurs et salariés, ainsi que son empreinte directe.

L'année 2023 aura été marquée par l'apaisement des relations avec les frères ennemis de Crédit Mutuel Alliance fédérale, dont le président Nicolas Théry a par ailleurs annoncé son départ mardi.

"On réapprend à travailler ensemble", a souligné la directrice générale déléguée d'Arkéa Anne Le Goff, avec parmi les "enjeux collectifs la défense de notre modèle" auprès des instances européennes.