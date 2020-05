Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le conseil scientifique ne s'oppose pas à la tenue des municipales en juin Reuters • 19/05/2020 à 10:37









LE CONSEIL SCIENTIFIQUE NE S'OPPOSE PAS À LA TENUE DES MUNICIPALES EN JUIN PARIS (Reuters) - Le conseil scientifique, sur lequel s'appuie l'exécutif depuis le début de l'épidémie de coronavirus, ne s'oppose pas formellement dans un avis rendu mardi à la tenue du second tour des élections municipales en juin tout en évoquant des risques sanitaires "importants" inhérents à la campagne électorale. "Le Conseil scientifique tient à souligner que la situation sanitaire s'est nettement améliorée par rapport au début du confinement", peut-on lire dans cet avis. "Par contre, il est difficile d'anticiper une situation incertaine pour les semaines à venir." Il y a des "risques sanitaires importants liés à la campagne électorale", poursuit l'instance, dont les avis ne sont pas systématiquement suivis par l'exécutif. "Si des élections sont organisées, l'organisation de la campagne électorale devra être profondément modifiée." "Il est par contre possible et nécessaire de sécuriser les opérations électorales proprement dites afin de réduire les risques qui leur sont associés", ajoute le conseil qui souligne que "d'un point de vue sanitaire, la tenue d'un seul tour de scrutin, quelle que soit la date retenue, est de nature à réduire les risques sanitaires au sens statistique." Dans ce contexte, il appelle les autorités à "tenir compte de la situation épidémiologique dans les 15 jours précédant la date décidée du scrutin, ainsi qu'à une surveillance soutenue 15 jours après le scrutin." En dépit de l'épidémie de coronavirus, l'exécutif avait choisi de maintenir le premier tour des municipales, le 15 mars dernier, en imposant des mesures sanitaires strictes. Deux jours plus tard, le 17 mars, il ordonnait le confinement de la population et reportait sine die le second tour prévu le 22 mars. Le gouvernement a depuis fait savoir qu'il n'annoncerait sa décision concernant la date du scrutin qu'après avoir reçu le rapport du conseil scientifique, qui l'appuie depuis le début de l'épidémie de coronavirus, et après avoir consulté les principaux partis politiques à ce sujet. Sur les 35.000 communes de France, 30.000 conseils municipaux ont été élus au premier tour. (Marine Pennetier, édité par Jean-Philippe Lefief)

