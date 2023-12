information fournie par So Foot • 15/12/2023 à 14:18

Le Conseil d’État suspend trois des cinq interdictions de déplacement du week-end

Encore une fois, le Conseil d’État contre-attaque.

Cinq matchs étaient concernés par des interdictions de déplacement de supporters ce week-end en Ligue 1 (Le Havre-Nice, Lens-Reims, Nantes-Brest, Toulouse-Rennes et Lille-Paris). Seules deux de ces interdictions devraient rester en vigueur car le Conseil d’État a suspendu les arrêtés de trois matchs après la requête portée par l’Association nationale des supporters (ANS). Les supporters parisiens pourront se rendre à Lille pour le match du dimanche soir, alors que les Rémois et les Niçois pourront, eux, respectivement supporter leur équipe à Lens et au Havre.…

LP pour SOFOOT.com