Le Conseil d'Etat autorise un chercheur à consulter les archives Mitterrand sur le Rwanda

PARIS (Reuters) - Le Conseil d'Etat a autorisé vendredi un chercheur à consulter les archives du président François Mitterrand sur le Rwanda, au centre de controverses récurrentes sur le rôle de la France dans le génocide de 1994. "La protection des secrets de l'Etat doit être mise en balance avec l'intérêt d'informer le public sur ces événements historiques", justifie-t-il dans un communiqué. Le Conseil d'Etat juge que ce chercheur, auteur de plusieurs ouvrages sur le rôle joué par la France au Rwanda pendant les événements liés au génocide de 1994, a "un intérêt légitime à consulter ces archives pour nourrir ses recherches historiques et éclairer ainsi le débat sur une question d'intérêt public". Il ajoute que ces archives ne portent pas "une atteinte excessive au secret des délibérations du pouvoir exécutif, à la conduite de la politique étrangère et aux intérêts fondamentaux de l'État, que la loi a entendu protéger". Le chercheur avait saisi la justice administrative après s'être vu refusée une demande d'accéder aux archives présidentielles portant sur le Rwanda sur la période allant de 1990 à 1995. D'après l'Onu, le génocide commis entre avril et juillet 1994 a fait 800.000 morts au Rwanda, pour l'essentiel des Tutsis, mais aussi des Hutus modérés. (Juliette Portala, édité par Henri-Pierre André)

