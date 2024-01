Le confiturier Lucien Georgelin autorisé à poursuivre son activité jusqu'au 19 mars

Une statue de la déesse Thémis, symbolisant la justice, devant le palais de justice d'Agen le 10 février 2011. ( AFP / JEAN-PIERRE MULLER )

Le tribunal de commerce d'Agen a autorisé mardi la poursuite d'activité des deux sociétés du groupe Lucien Georgelin, placées en redressement judiciaire début juillet, en fixant un nouveau rendez-vous au confiturier le 19 mars.

"On tient le fil, je pense. Les chiffres et les résultats sont là. On va vers l'homologation, de manière concertée, des plans de redressement des deux sociétés (la SARL Lucien Georgelin confitures à Virazeil et la SAS Lucien Georgelin Céréales à Villeneuve-sur-Lot, NDLR)", a glissé l'avocat du groupe, Christophe Dejean, après l'audience.

"On verra par la suite les délais de convocation des créanciers, une mécanique un peu plus compliquée... C'est positif, on est sorti de l'ornière! Les chiffres sont bons, la trésorerie également", a-t-il ajouté.

Selon l'avocat, la dette sera ramenée à 40 millions d'euros, dont 37 millions de créances dues à différentes banques. D'après la presse régionale, la dette s'élevait initialement à 57 millions d'euros.

"L'idée est de sortir rapidement de la tutelle du tribunal en payant des créanciers", avait indiqué l'avocat avant l'audience, sachant que la période d'observation court jusqu'en juillet.

Après avoir placé les deux entreprises du groupe en redressement judiciaire le 6 juillet, le tribunal de commerce d'Agen avait déjà autorisé la poursuite d'activité pour deux mois en novembre.

En 2022, le chiffre d'affaires de Lucien Georgelin a atteint 73,3 millions d'euros selon le groupe qui emploie plus de 230 salariés, auxquels s'ajoutent des intérimaires en période de hausse d'activité.