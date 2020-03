Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le confinement pas suffisant contre le coronavirus, selon Ryan Reuters • 22/03/2020 à 12:57









LE CONFINEMENT PAS SUFFISANT CONTRE LE CORONAVIRUS, SELON RYAN LONDRES (Reuters) - Les pays ne peuvent pas se contenter de confiner leurs populations pour enrayer l'épidémie de coronavirus, a estimé dimanche un expert de l'Organisation mondiale de la santé, ajoutant que des mesures de santé publique étaient indispensables pour empêcher des résurgences du virus. "Ce sur ce quoi nous devons réellement nous concentrer, c'est identifier ceux qui sont malades, ceux qui ont le virus et les isoler, trouver leurs contacts et les isoler", a expliqué Mike Ryan lors d'une émission sur la BBC. "Le danger actuellement avec ces confinements (...) si nous ne mettons pas en place des mesures fortes de santé publique maintenant, quand ces mesures de restrictions sur les mouvements et de confinement seront levées, le danger est que la maladie reparte en flèche", a-t-il ajouté. (Alistair Smout, version française Gwénaëlle Barzic)

