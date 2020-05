Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le confinement devrait coûter 3 milliards d'euros à la SNCF Reuters • 01/05/2020 à 11:11









LE CONFINEMENT DEVRAIT COÛTER 3 MILLIARDS D'EUROS À LA SNCF PARIS (Reuters) - Le confinement mis en place le 17 mars dernier en France devrait coûter 3 milliards d'euros à la SNCF, rapporte Les Echos vendredi. "Le manque à gagner de la crise sanitaire en France devrait rapidement atteindre les 3 milliards d'euros pour l'entreprise publique, selon nos informations, sans parler de l'après-déconfinement", écrit le quotidien sur son site. "Il faudra un refinancement. Des discussions ont commencé avec l'Etat sur l'effet des pertes", déclare une source citée par Les Echos, qui rappelle que l'Etat a déjà repris en janvier dernier 25 milliards d'euros de dette de l'entreprise ferroviaire. (Bureau de Paris)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.