LE COMPTE TWITTER DU PREMIER MINISTRE INDIEN NARENDRA MODI PIRATÉ BANGALORE (Reuters) - L'un des comptes Twitter personnels du Premier ministre indien Narendra Modi a été piraté, a confirmé jeudi le réseau social américain, indiquant qu'une série de messages ont été publiés pour demander aux abonnés au compte d'effectuer des dons à un fonds de secours avec de la cryptomonnaie. Twitter a déclaré avoir pris des mesures pour sécuriser le compte. "Nous enquêtons activement sur la situation. Nous ne sommes pas informés à l'heure actuelle d'autres comptes affectés", a dit une porte-parole de la compagnie dans un communiqué transmis par courriel. Cet incident intervient après que les comptes Twitter de plusieurs dizaines de personnalités, dont l'ancien président américain Barack Obama et le milliardaire Bill Gates, ont été piratés simultanément en juillet afin de récolter de la cryptomonnaie. (Bhargav Acharya; version française Jean Terzian)

