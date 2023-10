Le compte à rebours pour Fabio Grosso serait déjà lancé

C’est ce qui s’appelle une épée de Damoclès.

Les jours se suivent et se ressemblent à Lyon, qui semble condamné à ne plus pouvoir vivre une seule journée normale. Selon Le Progrès , les dirigeants de l’OL réfléchiraient déjà à l’avenir de Fabio Grosso, arrivé il y a un mois dans le Rhône. Concrètement, Fabio Grosso aurait le déplacement à Marseille dimanche et la réception de Metz le week-end d’après pour rectifier le tir, et sauver sa peau. Depuis l’arrivée de l’entraîneur italien, Lyon n’a pris qu’un point en quatre matchs, avec des défaites contre Brest, Reims et Clermont, et un nul hallucinant face à Lorient. Passé en mode Knysna en début de semaine, l’OL pointe à la dernière place du classement avec trois points pris en neuf journées, soit le troisième pire bilan des grands championnats européens devant Mayence (2 points), et Sheffield (un point). Et ce, même si les Pays-Bas, la Belgique et le Portugal sont inclus.…

CD pour SOFOOT.com