Le commerce canadien une fois de plus excédentaire en novembre

( AFP / LARS HAGBERG )

Le commerce canadien a été en novembre deux fois moins élevé qu'en octobre, mais demeure pour un quatrième mois d'affilée en situation excédentaire, a annoncé mardi Statistique Canada.

Avec des importations totales en hausse de 1,9% et un recul des exportations de 0,6%, l'excédent commercial s'est chiffré au cours de ce mois à 1,6 milliard de dollars (1,1 milliard de d'euros), contre 3,2 milliards le mois précédent, selon l'agence fédérale.

Dans un communiqué, cette dernière note surtout l'augmentation des produits pétroliers raffinés et de combustible nucléaire "principalement en raison de la hausse des importations d'uranium en provenance du Kazakhstan".

"Les importations de produits énergétiques ont augmenté de 11,6% en novembre, après avoir affiché deux baisses mensuelles consécutives", a indiqué l'agence fédérale.

Les exportations totales, elles, ont reculé pour la première fois "après quatre hausses mensuelles consécutives".

"Cette diminution s'est produite malgré les augmentations" dans sept des onze catégories de produits, a précisé Statistique Canada, ajoutant que les produits en métal, produits minéraux non métalliques et les avions ont "de loin" affiché les plus fortes baisses.

L'institut gouvernemental note également pour le mois de novembre une "baisse des exportations vers les pays autres que les États-Unis", le partenaire commercial numéro un du Canada.

Ces dernières ont reculé 4,2% en novembre après avoir augmenté de 5,1% en octobre, en raison surtout de "la baisse des exportations vers l'Arabie saoudite (autre matériel de transport) et la Suisse (or sous forme brute)".

Les importations en provenance de pays autres que les États-Unis ont pour leur part augmenté de 2,3%.

Toujours en novembre, le commerce canadien avec son voisin américain s'est rétréci pour s'établir à 11,7 milliards de dollars, les exportations avec ce pays ayant augmenté de 0,4% et les importations ayant progressé de 1,7%.