information fournie par So Foot • 30/04/2025 à 17:49

Le co-propriétaire de l’équipe féminine de Hull City accusé de comportement agressif et sexiste

Une sombre affaire nous emmène en Angleterre, dans la branche féminine de Hull City . Le co-propriétaire Daniel Johnson est accusé de comportements agressifs et propos sexistes répétés envers les joueuses . Plusieurs témoignages écrits d’anciennes et actuelles joueuses, des membres du personnel du club, des bénévoles et des sponsors ont été envoyés début avril à la fédération anglaise.

Ces lettres résument les faits reprochés à Daniel Johnson, entraîneur de l’équipe première féminine avant d’en devenir co-propriétaire. L’affaire révélée par The Guardian rapporte que l’Anglais a crée un environnement toxique pour les joueuses . Au menu : des accès de colère, des ballons tirés sur les joueuses, des remarques publiques et une supposée relation avec l’une d’elles.…

