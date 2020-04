Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Cnes crée un outil pour brancher trois patients sur un même respirateur Reuters • 10/04/2020 à 13:36









TOULOUSE (Reuters) - Un dispositif permettant de connecter jusqu'à trois personnes sur un seul et unique respirateur médical a été créé par le centre national d'études spatiales (Cnes), à Toulouse, et devrait être expédié dans les prochains jours à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, en première ligne face à l'épidémie de coronavirus. Environ 50 exemplaires de ce "diviseur de flux", qui se présente sous la forme d'un tube en plastique en forme de Y, attendent l'homologation par le comité d'analyse, de recherche et d'expertise (Care), mis en place par l'Elysée dans le cadre de la crise du coronavirus, avant d'être envoyés à leurs destinataires. "Nous avons été sollicités par notre directeur général après une demande des médecins-réanimateurs" de la Pitié-Salpêtrière", explique le coordonnateur de ce projet, Éric Boussarie, sous-directeur de l'unité Préparation du futur au CNES de Toulouse. "Nous avons donc travaillé avec une petite équipe de trois personnes pour imaginer ce prototype en dix jours, qui est fabriqué via une imprimante 3D", a-t-il précisé. "Au début, nous avons travaillé sur le respirateur mais c'est une machine compliquée c'est pourquoi nous avons préféré nous concentrer sur un outil permettant d'optimiser l'utilisation des respirateurs", précise l'ingénieur qui n'avait auparavant jamais collaboré avec le monde médical. L'équipe toulousaine du CNES a également fabriqué des pousses-seringues "simplifiés" à la demande des médecins de la Pitié-Salpêtrière qui peinent à trouver cet équipement permettant d'injecter automatiquement des produits au patient. Cette innovation est également en attente de la certification par la cellule Care. (Julie Rimbert, édité par Marine Pennetier)

