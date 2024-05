Le classement des joueurs qui se font le plus dribbler en Premier League

information fournie par So Foot • 09/05/2024 à 09:49

Voilà un classement inédit !

Fatigué de compter les buts et les passes décisives, Opta s’est plutôt intéressé aux joueurs défensifs cette fois-ci : axées sur la Premier League, ces données ont calculé le nombre de dribbles subis par les joueurs du championnat anglais. Et à ce petit jeu, c’est Mathias Jensen de Brentford qui décroche la première place peu enviée avec 69 dribbles concédés en 30 titularisations. Alexis Mac Allister de Liverpool (62 en 31) et Bruno Fernandes de Manchester United (57 en 33) complètent, hélas pour eux, le podium.…

FC pour SOFOOT.com