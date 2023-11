Le ciseau sensationnel d’Alejandro Garnacho en vidéo

Juste sublime.

On jouait la troisième minute du match entre Everton et Manchester United, ce dimanche en fin d’après-midi, quand le public de Goodison Park est resté stupéfait devant un geste absolument génial. À la retombée d’un centre de Diogo Dalot, Alejandro Garnacho s’est envolé afin de reprendre le ballon de manière acrobatique. Petits pas d’ajustement, timing, précision : son ciseau était juste parfait, et le cuir a filé dans la lucarne de Jordan Pickford. Un but magnifique, vraiment, qu’il est possible de visionner et revisionner à maintes reprises ci-dessous.…

RB pour SOFOOT.com