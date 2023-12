Le CIES dévoile le nom des plus gros avaleurs de kilomètres

Qui mouille le plus le maillot dans les grandes compétitions ?

Dans sa lettre hebdomadaire, l’observatoire du football CIES révèle les noms des plus grands marathoniens et sprinteurs du football mondial (enfin, des 40 ligues prises en compte dans l’étude). Sur base de données fournies par SkillCorner , un logiciel d’analyse et de tracking , l’étude se divise en trois catégories : la distance parcourue en 90 minutes, le nombre de sprints en phase de possession (courses à 25 km/h pendant au moins 0,7 seconde) et les mêmes données sans le ballon. Les joueurs entrent dans ces trois classements dès qu’ils ont joué 720 minutes pour les compétitions nationales et 360 minutes pour les compétitions internationales.…

