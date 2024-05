Le cheval Gran Diose remporte le 150e Grand Steeple-Chase de Paris

Gran Diose, un hongre âgé de 8 ans monté par Clément Lefebvre, a remporté le Grand Steeple-Chase de Paris le 19 mai 2024 à Auteuil ( AFP / Thomas SAMSON )

Le cheval Gran Diose, un hongre âgé de 8 ans monté par Clément Lefebvre, a remporté à la lutte dimanche à Auteuil le 150e Grand Steeple-Chase de Paris, une course marathon de six kilomètres, après avoir franchi facilement les 23 obstacles du parcours en un peu plus de 7 minutes.

Après le forfait du cheval Grand Oncle, treize sauteurs d'exception se sont élancés sur un terrain très souple et sous le soleil, acclamés par une foule de spectateurs tenus en haleine durant les deux tours de piste de l'hippodrome de la butte Mortemart.

Coup de théâtre, le favori Juntos Ganamos, un cheval de 5 ans monté par l'Anglais James Reveley et entraîné par David Cottin, a éjecté son jockey au saut du gros open ditch, après un tour de piste.

Gran Diose, un hongre âgé de 8 ans monté par Clément Lefebvre, a remporté le Grand Steeple-Chase de Paris le 19 mai 2024 à Auteuil ( AFP / Thomas SAMSON )

Après cette chute, Gran Diose a pris le relais en pôle position, accompagné de Grandeur Nature sous la selle de Gaetan Masure. Ils ont lutté tous les deux pour la victoire sur le plat. Grandeur Nature a rendu les armes dans les dernières foulées signant une honorable 2e place.

"Je pense à ma famille, ma femme, tous les gens qui m'entourent", a dit Clément Lefebvre au micro d'Equidia sur la piste encore essoufflé. "Je pense à Louisa Carberry qui m'a fait confiance. Aujoud'hui c'est grandiose!", a lancé le jockey de 28 ans.

"Le cheval était splendide la semaine dernière quand je l'ai monté. J'ai abordé cette première participation très sereinement".

Quant à sa course "le temps où j'ai été devant, il était vraiment cool, je l'avais bien sur la main. J'ai écouté mon cheval et voilà!"

Pour remporter la plus belle course d'obstacle française, le nouveau roi d'Auteuil à la robe baie (marron) a notamment franchi, sans commettre de faute et dans un style irréprochable, le redouté Rail-Ditch and Fence, un obstacle impressionnant imposant un bond de 5 mètres abordé dans une foulée croissante.

Gran Diose, un hongre âgé de 8 ans monté par Clément Lefebvre, a remporté le Grand Steeple-Chase de Paris le 19 mai 2024 à AuteuilGrâce à cette victoire Gran Diose a rapporté à son propriétaire Frédéric Hinderze les 405.000 euros promis au vainqueur sur les 900.000 euros d'allocation totale.

L'Anglaise Louisa Carberry, qui avait remporté cette épreuve mythique en tant qu'entraineur, deux années d'affilée avec Docteur de Ballon (2020-2021), réalise un triplé rarissime avec le cheval Gran Diose qui n'avait pas pu prendre le départ l'an dernier, victime d'un virus. C'est la seule femme à avoir gagné trois fois cette épreuve mythique.

"Dans le tournant, j'ai eu peur qu'il ne puisse pas finir. Mais, il est tellement généreux. Ouf, c'est dingue"! a commenté Louisa Carberry très émue.