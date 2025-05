Le cheval Diamond Carl remporte le Grand Steeple-Chase de Paris

Le jockey français Clément Lefebvre sur "Diamond Carl" franchit la ligne d'arrivée pour remporter la 147e édition du Grand Steeple-Chase de Paris, à l'Hippodrome d'Auteuil à Paris, le 18 mai 2025 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Le cheval Diamond Carl, un hongre âgé de 7 ans, monté par Clément Lefebvre a remporté facilement dimanche à Auteuil le Grand Steeple-Chase de Paris 2025, une course marathon de six kilomètres, après avoir franchi les 23 obstacles du parcours en un peu plus de 7 minutes, privant le favori Gran Diose d'un rare doublé.

Quatorze sauteurs d'exception, sélectionnés pour leur endurance et leur impressionnant coup de saut, se sont élancés dans un terrain très souple acclamés par une foule de spectateurs.

Clément Lefebvre qui avait remporté le Grand Steeple-Chase l'an dernier sur Gran Diose a remplacé au dernier moment le jockey Bertrand Lestrade après une chute la semaine dernière.

Clément Lefebvre, 28 ans, signe un doublé dans cette épreuve mythique.

Le jockey français Clément Lefebvre sur "Diamond Carl" après avoir remporté la 147e édition du Grand Steeple-Chase de Paris, à l'Hippodrome d'Auteuil à Paris, le 18 mai 2025 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Attentiste en 6e position sur une grande partie du parcours dans un peloton mené par Gran Diose et Goliath du Rheu, il a franchi sans difficulté la rivière des tribunes et les autres obstacles, puis s'est détaché sur le plat et s'est imposé de six longueurs.

"C'est fait ! C'est Grandiose. J'ai une grande pensée pour Bertrand. La victoire elle lui revient parce qu'il m'a donné énormément de conseils qui m'ont été précieux durant le parcours", a dit Clément Lefebvre au micro d'Equidia.

Pour l'entraîneur de Diamond Carl François Nicolle la chance a enfin tourné avec cette victoire après plusieurs années en quête d'un sacre. Cette fois, "C'est fait ! Merci tout le monde! " a-t-il lancé.

Grâce à cette victoire le nouveau roi d'Auteuil en steeple à la robe baie a rapporté à ses propriétaires, la famille Papot, les 405.000 euros promis au vainqueur sur les 900.000 euros d'allocation totale.

La deuxième place est revenue au seul cheval âgé de 5 ans de la course, Kolokico monté par le britannique James Reveley.

Le jockey français Clément Lefebvre (g) et le propriétaire de "Diamond Carl", Xavier Papot, sur le podium, après avoir remporté la 147e édition du Grand Steeple-Chase de Paris, à l'Hippodrome d'Auteuil à Paris, le 18 mai 2025 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

"Je suis très fier de mon cheval, il a eu un super comportement sur la distance. Il n'a pas de changement de vitesse, c'est pour ça que l'on est battu", a déclaré James Reveley.

Grandeur Nature piloté par Gaëtan Masure, deuxième en 2024, a perdu un rang cette année finissant troisième.

Quant au favori Gran Diose confié à Thomain Beaurain et entrainé par l'anglaise Louisa Carberry, il a pris la 5e place derrière l'outsider Toscana du Berlais (4e).

"Peut être que le fait d'avoir eu moins de travail à l'entrainement nous coûte la fin de sa course", a analysé Louisa Carberry.

De plus, "il a été devant dans une course sans rythme et n'était peut être pas dans un bon jour...", a-t-elle ajouté.