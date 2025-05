37 milliards d'euros, data centers, IA... : les principales annonces du sommet Choose France

Le 8e sommet Choose France, destiné à attirer les investissements étrangers en France, devrait une nouvelle fois battre un record, avec l'annonce de 37 milliards d'euros d'investissements, dont 20 milliards inédits. Des promesses qui représentent un total de 13.000 emplois directs ou indirects créés, selon l'Elysée.

Emmanuel Macron à Versailles, le 13 mai 2024, lors du 7e sommet Choose France. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

• Data centers à l'honneur

Les centres de données sont particulièrement à l'honneur, avec plusieurs grands projets annoncés, ou confirmés après le Sommet sur l'intelligence artificielle de février qui avait reçu 109 milliards d'euros de promesses d'investissement privés.

L'américain Prologis investira 6,4 milliards d'euros en entrepôts pour les marchés de Marseille, Lyon, Paris et Le Havre, et dans quatre data centers en région parisienne.

Le canadien Brookfield confirme une annonce de février, avec 10 milliards d'euros pour un site à Cambrai (Nord).

L'américain Digital Realty confirme également des engagements pour des data centers à Marseille et Dugny (Seine-Saint-Denis), pour 2,3 milliards.

Un autre projet milliardaire, autour du fonds d'investissement émirati MGX, devrait aussi être confirmé, pour l'établissement d'un campus IA en Île-de-France.

La France, souligne l'Élysée, est grâce au nucléaire un "paradis énergétique" pour des structures d'IA voraces en électricité.

• Souveraineté

Toujours dans le cadre d'annonces contribuant, comme l'IA, à la "souveraineté", explique l'Élysée, des investissements seront présentés dans les réseaux -plus de 2 milliards pour l'irlandais Accenture, 2,5 milliards pour l'espagnol Cellnex, 100 millions pour l'américain Cisco-, les métaux rares -110 millions d'euros, sans doute à Lacq (Pyrénées-Atlantiques) par le britannique Less Common Metals Ltd-, la défense -100 millions en Occitanie pour des drones par le portugais Tekever, 25 millions pour des piles à hydrogène par le singapourien H3 Dynamics.

• Culture

Alors que l'accent sera mis cette année sur les investissements dans le domaine de la culture et du tourisme, Netflix annonce 250 millions d'euros pour la production française, tandis que le fonds d'investissement saoudien Qiddiya signera un protocole d'accord sur "un projet majeur lié au tourisme et au divertissement en France".

• Économie circulaire

L'entreprise américaine Circ, pionnière du recyclage chimique textile, va investir 450 millions d'euros pour sa première usine de dimension mondiale à Saint-Avold (Moselle) avec 200 emplois à la clé. Dimanche, la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher avait déploré que le modèle actuel du recyclage soit "à bout de souffle", face "au mur de déchets générés par l'ultra fast fashion".

• Décarbonation de l'industrie

Huit annonces concerneront ce domaine, dont celle d'une joint venture entre le français H2V et l'allemand Hy2gen, pour un investissement d'1,5 milliard d'euros dans la production de carburant d'avion durable.

• Mobilité

L'allemand Daimler Truck investira 92 millions d'euros dans son usine d'autobus électriques de Ligny-en-Barrois (Meuse) et recevra lundi matin, avant le sommet, la visite d'Emmanuel Macron.

Le chinois Windrose Technology (camions électriques) va investir 175 millions d'euros pour créer sa plus vaste usine européenne.

Le suisse MSC Croisières confirmera la commande de deux nouveaux navires aux Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire.

• Finance

La fintech britannique Revolut investira un milliard d'euros dans les trois ans en France, et va ouvrir son nouveau siège social pour l'Europe de l'Ouest à Paris.

Adia (Emirats arabes unis) investit 600 millions d'euros dans le leader européen de l'hébergement de plein air ECG.

Le britannique Icon Infrastructure va consacrer 500 millions en fonds propres au secteur des infrastructures en France.

Quant au London Stock Exchange, il va implanter à Paris un nouvel administrateur d'indices de référence.

• Amazon, Mars, Manpower, les géants américains sont là

Amazon annonce un plan de plus de 300 millions d'euros, notamment pour des entrepôts en Centre-Val-de-Loire et Auvergne-Rhône-Alpes, avec plus de 1.500 emplois en CDI à venir.

Le groupe agroalimentaire Mars Inc. investira plus de 100 millions d'euros dans la modernisation de ses sites existants.

Manpowergroup enfin va consacrer 200 millions sur trois ans à des projets d'innovation et de formation.