information fournie par So Foot • 12/03/2024 à 13:12

Le championnat d’Australie offre un lob d’exception

Fusée en approche.

Le championnat australien est réputé pour deux choses : ses buts gags, et ses buts magnifiques. Et ce mardi, c’est la deuxième option qui a été choisie par Terry Antonis. Le milieu de terrain de Melbourne City a en effet inscrit l’un des pions de la saison, d’un lob du milieu de terrain assez impressionnant. Pour couronner le tout, il s’agissait de la septième réalisation de son équipe, opposée aux Western Sydney Wanderers et large vainqueur (7-0).…

AB pour SOFOOT.com