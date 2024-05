information fournie par So Foot • 11/05/2024 à 15:40

Le Celtic s'offre les Rangers et, sauf accident, un nouveau titre de champion

Le train est passé.

Les Rangers ont gâché leur ultime occasion de croire au titre samedi en s’inclinant au Celtic Park (2-1). Le match a basculé dans la folie en cinq minutes avec trois buts : deux pour le Celtic, signés Matt O’Riley (35 e ) et John Lundstram contre son camp (38 e ), et Cyriel Dessers pour les Gers (40 e ). Le dauphin a toutefois été stoppé dans son élan par le tacle très appuyé de John Lundstram sur Alistair Johnston, sanctionné d’un carton rouge (45 e +2). Le penalty raté d’O’Riley (55 e ) n’a pas eu de conséquences : en maîtrise, le Celtic compte maintenant six points d’avance à deux journées de la fin du championnat.…

QB pour SOFOOT.com