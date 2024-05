information fournie par So Foot • 25/05/2024 à 22:49

Le Celtic plante les Rangers et signe le doublé coupe-championnat

Like a boss.

Tenant du titre, le Celtic a remporté une nouvelle Coupe d’Écosse ce samedi, au détriment de son grand rival, les Rangers (1-0). Le héros des Hoops se nomme Adam Idah. Déjà buteur lors du Old Firm joué à Ibrox en avril, l’Irlandais a fait trembler les filets à la 90 e minute, en renard, après un numéro de Bernardo, dont la frappe a été mal repoussée par Jack Butland. Le Celtic s’adjuge ainsi la Coupe d’Écosse pour la 42 e fois, signant un nouveau doublé Coupe championnat. Cerise sur le gâteau : les Hoops s’offrent le 118 e titre de leur histoire et égalent le record all time de leur meilleur ennemi.…

QB pour SOFOOT.com