Le Celta frappe-t-il plus au but que Manchester City ?

Visiblement, il y a débat.

À la veille de la rencontre entre Gérone et le Celta en Liga, Rafael Benítez, entraîneur des Galiciens, est apparu en conférence ce jeudi, et a donné une statistique assez étonnante pour défendre les qualités de son équipe. « Nous frappons plus au but que Manchester City. » Actuel 18 e du championnat espagnol, avec seulement dix buts inscrits, le Celta ne semble pourtant pas crouler sous les occasions de but, ni les buts tout court.…

CD pour SOFOOT.com