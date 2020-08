Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Canada va imposer à son tour des droits de douane sur l'aluminium US, espère un accord Reuters • 07/08/2020 à 20:47









LE CANADA VA IMPOSER À SON TOUR DES DROITS DE DOUANE SUR L'ALUMINIUM US, ESPÈRE UN ACCORD par David Ljunggren OTTAWA (Reuters) - Le Canada va imposer à son tour quelque 3,6 milliards de dollars canadiens ($2,7 milliards) de droits de douane sur l'aluminium provenant des Etats-Unis après la décision de Washington de prendre des mesures punitives à l'encontre de l'aluminium canadien importé, a déclaré vendredi une responsable du gouvernement. Lors d'une conférence de presse la vice-Premier ministre Chrystia Freeland a déclaré que ces mesures de rétorsion seraient appliquées à partir du 16 septembre, le temps de consulter les représentants de cet industrie. Le président américain, Donald Trump, a proposé jeudi de réimposer des droits de douane de 10% sur certains produits canadiens en aluminium afin de protéger l'industrie américaine d'une "poussée" des importations, ce qui a provoqué la colère d'Ottawa et de certains groupes américains. "Au moment où nous devons affronter une pandémie mondiale (..) une guerre commerciale est la dernière chose dont on a besoin - elle aura pour seule conséquence d'affaiblir l'industrie des deux côtés de la frontière". Toutefois, c'est ce que l'administration des Etats-Unis a décidé de faire", a déclaré Chrystia Freeland. "Il me semble que la meilleur solution serait que les Etats-Unis reconsidèrent leur position", a-t-elle ajouté, espérant que la raison devrait finir par l'emporter. (David Ljunggren, version française Jean-Michel Bélot)

