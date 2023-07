Le Canada se casse les dents sur le Nigeria

Encore une surprise. Pour le deuxième match du groupe B, les vaillantes joueuses du Nigeria ont tenu tête au Canada, grand outsider de la compétition. Un point précieux obtenu grâce notamment à une excellente performance de la gardienne Chiamaka Nnadozie, star de la partie.

Nigeria 0-0 Canada

Expulsion : Deborah Abiodun (90 e +8 sp) du côté des Super Falcons

L’enfer était promis aux joueuses de Bev Priestman. Dans un début de Mondial étonnant marqué d’entrée par le succès de la Nouvelle-Zélande, coorganisatrice du tournoi, face aux favorites norvégiennes (1-0) et la courte victoire au ras des pâquerettes de l’Australie contre les vaillantes Irlandaises (1-0), tout laissait à penser que chacune des entrées en lice serait compliquée. Et ça n’aura pas loupé. Dominées de la tête et des épaules, les Super Falcons ont accepté leur sort pendant 90 minutes et se sont montrées dangereuses en contre. Bien aidées par leur dernier rempart et capitaine Chiamaka Nnadozie, intraitable face à Christine Sinclair lors d’un penalty frappé au début de la seconde période, les Nigérianes ont tenu tête au Canada (0-0) et installent déjà un sacré foutoir dans le groupe B de ce Mondial, « la poule de la mort ».…

par Matthieu Darbas pour SOFOOT.com