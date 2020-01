Le calvaire d'un maire de campagne

Bernard Ravet est un homme en colère. Ce retraité de l'Éducation nationale n'a pas pour habitude de taire ses exaspérations. Déjà, en 2017, il avait publié Principal de collège ou imam de la République ?, un récit détaillé de la progression du fanatisme religieux dans un établissement scolaire marseillais qui avait agacé en plus haut lieu. L'homme, réputé pour son franc-parler, récidive aujourd'hui avec Les Galériens de la République (éditions Kero) ; désormais adjoint au maire de Châtillon-en-Diois dans la Drôme, il a eu tout le loisir d'observer le dénuement de la fonction?Le bilan qu'il en dresse est loin d'être reluisant. Les maires et leurs conseillers municipaux, qui constituent pour beaucoup de Français le dernier îlot de confiance en la politique et la démocratie, sont au bord du craquage. On sous-estime l'impact concret de certaines lois sur le quotidien des élus et sur leur moral, comme ces regroupements en intercommunalités qui se font au prix d'abandons de compétences et de prérogatives. Un processus qui vient ajouter un peu plus d'absurdité à un monde déjà en perte de sens : « L'État devrait nous aider, assurer un égal accès de tous à ses services, dans tous les domaines. A contrario, il n'a de cesse de nous compliquer la vie, de nous retirer des prérogatives ou de nous en imposer de nouvelles, sans nous donner les moyens humains et financiers de les assumer. L'État devrait nous libérer. Il nous lie les...