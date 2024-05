Le calcio, nouveau cheval de bataille du gouvernement Meloni

Après la suppression du Decreto Crescita, le gouvernement italien ne lâche pas le calcio . Cette fois, Giorgia Meloni et son équipe ont décidé de frapper fort avec un projet visant à contrôler les budgets des clubs professionnels de football (et de basket). Ce qui ne fait pas l’unanimité au sein des clubs, forcément.

Début mai, à la surprise générale, le gouvernement italien annonce son nouveau projet phare concernant les clubs professionnels de football et de basket, avec la « création d’une agence d’encadrement économique et financier des clubs professionnels ». Un projet sur lequel la squadra de la Première ministre Giorgia Meloni travaille depuis de longs mois et qui vise à remplacer le Covisoc, l’actuelle DNCG italienne, jugé has been . « Notre objectif est d’avoir un système qui fonctionne, dans le but de protéger ceux qui respectent les règles. Ce nouvel organe vise à contrôler efficacement et rapidement les comptes des clubs, en garantissant la responsabilité des tiers et la transparence » , s’est félicité Andrea Abodi, le ministre des Sports italien. Ce projet, estimé à 2,5 millions d’euros (financé par la totalité des clubs professionnels concernés), vise à contrôler de manière plus assidue les comptes des clubs.

Si le gouvernement se félicite de ce projet, en argumentant que « le sport professionnel reste l’affaire de chaque citoyen » , la sphère footballistique ne voit pas les choses du même œil, à commencer par Gabriele Gravina. « Je n’ai jamais entendu parler de cette agence gouvernementale avant vendredi dernier. Nous avons discuté avec Abodi il y a quelques mois l’idée de revoir les critères des membres du Covisoc, mais rien de plus » , a avancé le président de la FIGC (Fédé italienne de football). Ces derniers jours, le gouvernement a pourtant décidé de passer la vitesse supérieure en adressant un document officiel aux fédérations de football et de basket, ainsi qu’au CONI, le comité olympique transalpin et en organisant plusieurs réunions.…

Propos de Mauro Berruto et Urbano Cairo recueillis par TP.

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com