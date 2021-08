Le café risque de devenir plus cher

En cause : la hausse des cours de café, notamment d'arabica, à cause des mauvaises récoltes, et une demande toujours plus importante.

Des grains de café. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Mauvaise nouvelle pour tous les amateurs de café : le prix de leur petit noir risque d'augmenter. Comme le soulignait BFM Business dimanche 15 août, les cours s'orientent à la hausse et parviennent, pour certaines variétés telles que l'Arabica, à des niveaux qui n'avaient plus été atteints depuis 2014. La livre de café colombien atteint ainsi les 2,2 dollars contre 1 dollar l'année dernière à la même époque, selon l'organisation internationale du café, citée par la chaîne.

Cette hausse des cours s'explique en partie par les mauvaises récoltes de cette année, les grains ayant souffert de la sécheresse et du gel, notamment au Brésil, premier producteur mondial. Autre explication : l'augmentation du coût du transport, affecté notamment par la pandémie de Covid-19. Des troubles politiques en Colombie ont en outre engendré des retards de livraison et fait augmenter le coût du fret maritime.

De l'autre côté, la demande, elle, ne fléchit pas : en Europe, la réouverture des bars et des restaurants l'a fait repartir et certains pays d'Asie consomment de plus en plus de café.

Des augmentations de prix "pour compenser"

Selon la chaîne de café américaine Starbucks, citée par BFM Business , le marché mondial du café devrait ainsi croître à un taux annuel de 9% au cours des trois prochaines années pour dépasser les 400 milliards de dollars. "La tarification sera l'un des nombreux leviers que nous utilisons pour compenser ces vents contraires", a expliqué le patron du groupe.

De son côté, le groupe Nestlé, qui commercialise notamment les marques Nescafé et Nespresso, a également évoqué de futures hausses des prix lors de la présentation de ses résultats semestriels.