Le but sensationnel de Cyriaque Irié pour Dijon face à Nancy

L’appel de Benoît Thavenot a été reçu cinq sur cinq.

Ce lundi soir en clôture de la 22 e journée de National, Dijon a balayé Nancy (3-1) à Gaston-Gérard et décroché son premier succès à domicile depuis le 24 novembre dernier. Un ouf de soulagement pour les Dijonnais, quatrièmes et toujours en course pour la montée, qui ont pu compter sur un petit bijou pour se relancer et regarder à nouveau devant.…

AC pour SOFOOT.com