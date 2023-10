Le bus du Borussia Dortmund revient de Newcastle avec une prune

Don’t know how to park at Saint James’ Park ?

Drôle d’histoire pour le bus du Borussia Dortmund à Newcastle. En déplacement dans le nord de l’Angleterre, le BvB est revenu tout heureux de son match remporté sur la pelouse des Magpies , mais son chauffeur de car n’a pas tenu la durée. En effet, comme le rapporte la BBC, son bus a été sanctionné d’une amende de 50£ au lendemain du match pour manquement au paiement de stationnement à Tynemouth, à côté de Newcastle.…

JF pour SOFOOT.com