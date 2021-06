Le Brexit a profité... à Paris

Près de 4.000 emplois directs ont été créés, 10.000 en comptant les emplois indirects.

( AFP / PATRICK HERTZOG )

Avec près de 200 projets d'investissements ou de relocalisation qui se sont déjà concrétisés, Paris est la capitale européenne qui a le plus profité du Brexit, à égalité avec Dublin, selon les derniers chiffres de Paris Europlace, l'organisation en charge de promouvoir et développer la place financière de Paris, révèle BFM Business mardi 29 juin.

Cela représente près de 4.000 emplois directs créés et 10.000 en comptant les emplois indirects. Le secteur financier représente plus de la moitié de ces postes. Paris et Dublin se placent ainsi devant Francfort et ses 3.500 postes créés et très loin devant Luxembourg et Amsterdam.

Côté Royaume-Uni, ce n'est pas l'hémorragie redoutée par certains économistes, même si la prudence reste de mise. Si 440 entreprises financières ont délocalisé une partie de leurs équipes vers l'Union Européenne, le secteur financier continuer de créer des emplois. En termes d'actifs financiers, les banques installées en Grande Bretagne ont transféré près de 10% de leurs fonds vers l'Union Européenne soit un total de 1.050 milliards d'euros, souligne BFM Business .