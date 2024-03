Le Brésilien Felipe prendra sa retraite à la fin de la saison

Quelques mois après Filipe Luís, un autre ancien Philippe de l’Atlético va faire ses adieux au ballon rond.

Felipe, actuel défenseur de Nottingham Forest, a annoncé son intention de raccrocher les crampons en fin de saison. Le Brésilien de 34 ans a communiqué la nouvelle sur ses réseaux sociaux, restant flou sur les raisons exactes de sa retraite. « Il est trop tôt pour expliquer les raisons, ce que je ferai plus tard, car j’ai encore un contrat et je veux l’honorer, a expliqué le joueur. Mais par respect pour les clubs qui me voudraient à l’avenir, et même pour mon club actuel, je tenais à prendre la parole à cœur ouvert et en toute honnêteté. » …

FL pour SOFOOT.com